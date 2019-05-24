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بارزاني وعلاوي يبحثان 4 ملفات باربيل

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد.
جاء ذلك خلال لقاء عقد باربيل بحسب بيان لمكتب بارزاني.
وبحث الطرفان تبادل الاراء بشأن الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد.
واضاف البيان ان الحرب ضد تنظيم “داعش” واخر التطورات والمتغيرات في المنطقة كان محورا اخر من محاور اللقاء بين الجانبين.

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