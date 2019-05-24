(بالوثيقة) التيار الصدري يدعو لتظاهرة “ضخمة ” .. بالورود والقبعات البيضاء

واقترحت صفحة صالح محمد العراقي على ” فيس بوك” الذي يُعتقد على نطاق واسع انه حساب خاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه ، على المتظاهرين رفع العلم العراقي لا غير إطلاقاً ، بحسب تعبيره ، إضافة إلى حمل الورود والأزهار البيضاء، التي ترمز للسلام، وأغصان الزيتون، وارتداء الزي العراقي.

وقال العراقي، ، إنه يقترح على المتظاهرين أن يتم إطلاق حمائم بيضاء وبالونات عليها العلم العراقي أو الهشتاغات باللغات الثلاث ، لعلها تصل إلى سفاراتهم ، وارتداء قبعات بيض ترمز للتضحية من أجل العراق .

ووفق العراقي، “يجب أن تكون هناك هتافات موحدة لا تستهدف أحداً بل لنصرة العراق وسلامته فقط وتقبيل أرض الوطن بصورة موحدة لترمز عن عشقه”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد قال في تغريدة قبل أيام: “لست مع الحرب بين إيران وأميركا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأميركي”.

وتأتي تظاهرات التيار الصدري مع موجة تطهير كبرى يقوم بها الصدر ضد من أسماهم الفاسدين داخل التيار، والتي شهدت موجة من العنف انتهت بمقتل 4 متظاهرين وجرح 17 آخرين.

وفجر الجمعة، أطلق مجهولون قذائف (أر بي جي ) على مركز البشير 2 للتسوق في منطقة الحي العسكري شمال مدينة النجف وأحرقوه.

وقال مصدر أمني في شرطة النجف ، إن الخسائر مادية فقط، شملت حرق كل البضائع داخل المركز.