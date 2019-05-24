Posted on by

برلمان كوردستان يصدر توضيحا عن منع سكرتيرته من السفر الى تركيا

اصدر برلمان كوردستان، الخميس، توضيحا بشأن انباء منع سكرتيرة رئاسة المجلس منى قهوجي من السفر الى تركيا.
وجاء في بيان لبرلمان كوردستان، ان هذا الخبر بعيد عن الحقيقة، موضحا ان منع سكرتيرة البرلمان الكوردستاني منى قهوجي يعود الى انها “كانت عضوا في المجلس الاعلي للاستفتاء”.
واشار البيان الى ان قهوجي كانت مرشحة الكتل التركمانية وتم انتخابها لمنصب سكرتيرة البرلمان بعد حصولها على 59 صوتا في جلسة البرلمان ليوم 18 / 2 / 2019 وحصلت على المنصب عن حصة المكون التركماني في كوردستان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close