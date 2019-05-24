خبر سار لفئة من العراقيين تولد الخمسينيات والستينيات

اعلن وجيه عباس النائب عن كتلة “صادقون” النيابية، عن تقديم مقترح لاضافة سنوات الخدمة الالزامية كعلاوة لاغراض الترقية.

وقال عباس في مؤتمر صحفي، ان المقترح يأتي “لرفع الغبن عن الموظف الذي قضى سنين من عمره في الخدمة الالزامية”.

وبين، ان المقترح يتمحور لاضافة الخدمة الالزامية للموظف لاغراض العلاوة والترفيع والترقية وهذا يأتي ضمن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في العدد 218 لسنة 2002 واستناد الى المادة 120 تم تقديم الطلب من اجل اقراره والغاء قرار مجلس قيادة الثورة الذي ينص تحتسب الخدمة الالزامية بدلا عن التقاعد حصرا.

واضاف ان التعديل يخدم العسكريين من مواليد الخمسينيات والستينيات وبعض السبعينيات وهو جزء من الحل.