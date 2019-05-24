دعوى قضائية جديدة ضد شاسوار عبد الواحد

تظاهر عدد من مالكي الاسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية يوم الخميس مطالبين باسترداد اموالهم.

وتظاهر المالكون امام البوابة الرئيسة لمدينة الالعاب معربين عن سخطهم تجاه المسؤولين المحليين في السليمانية.

وقال متحدث باسم المتظاهرين للصحفيين اليوم، ان “الادارة التي تعمل لحساب شاسوار عبد الواحد لم تدفع حصصنا من الارباح منذ عام 2014 والى 2019”.

واكد المتظاهرون ان المحامي المكلف من قبلهم رفع دعوى قضائية ضد ادارة “جافي لاند” لدى مديرية الاسايش في السليمانية.

وكان مالكون ومستثمرون الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا الصيف الماضي زعيم “حراك الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.

ويقبع عبد الواحد حاليا في الحبس بالسليمانية على خلفية دعوى قضائية مقامة ضده في قضية تهديد عضو برلمان الاقليم عن “حراك الجيل الجديد” شادي نوروز بنشر فيديو فاضح لها.