سرايا السلام ترد على اعتقال المانيا عناصر تابعة لها

أصدرت المعاونية الجهادية لسرايا السلام، اليوم الخميس، بياناً بشأن اعتقال المانيا عناصر تابعة للسرايا.

وقالت المعاونية في بيان “تؤكد المعاونية الجهادية لسرايا السلام ان عمل المقاومة الاسلامية سرايا السلام يتركز في العراق فقط وبالمناطق المعلنة والمعروفة لدى القاصي والداني”.

واشارت إلى أن “تأسيسَ سرايا السلام جاء من أجل رفعة عراقنا الحبيب وحماية مقدساته من دنس شذاذ الآفاق”.

ونفذت قوات الأمن الخاصة الألمانية حملة واسعة استهدفت عناصر من أصول عراقية، بمداهمة 49 منزلًا في 11 مدينة مختلفة، غربي ألمانيا، تمكنت خلالها من اعتقال أفرادها ومصادرة أسلحة ووثائق.

وتمكنت القوات الخاصة الألمانية من تفكيك مجموعة مسلحة عراقية تدعي الانتماء إلى سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر.

ويواجه المشتبه بهم تهمًا متنوعة مثل ترويع مدنيين، والانتماء لفصيل مسلح، ومتاجرة بالمخدرات والبشر، وتزوير مستندات وهويات شخصية.

وبين المدعي العام الألماني، وفق وسائل إعلام ألمانية، أن كافة هذه الاتهامات تحتاج لأدلة كافية للبت في حالة المتهمين .

ويتوقع أن تؤثر مثل هذه النشاطات سلباً على الكثير من طالبي اللجوء من العراقيين في ألمانيا على وجه الخصوص وأوروبا عموماً.