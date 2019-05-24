Posted on by

عالية نصيف تدعو الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات عن كافة اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية

دعت النائبة عالية نصيف وزارة الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي للعراق وتعويضات عن كافة اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم .

وقالت في بيان اليوم :” ان الاعتداء على سفينة أو طائرة تابعة لأية دولة في العالم يعد اعتداءً على سيادة الدولة، وبالتالي فإن السفن التي ترفع العلم العراقي ربانها يمثل رئيس الجمهورية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وعليه فإن الاعتداء على سفن الصيد العراقية من قبل السلطات الكويتية يعد اعتداءً على سيادة العراق “.

وبينت نصيف :” ان حوادث اعتداء خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين لاتعد ولا تحصى، وتضمنت اطلاق النار عليهم من قبل الكويتيين وإغراق زوارقهم واعتقال العديد منهم وضربهم وإهانتهم ومصادرة معداتهم”.

وتابعت :” ان على وزارة الخارجية مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي مع دفع تعويضات للصيادين العراقيين المتجاوز عليهم منذ 2003 ولغاية الآن، مع إلزامها بوقف هذه الاعتداءات “.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close