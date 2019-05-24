Posted on by

كوردستان تصدر قراراً لصالح موظفين من الاتحاد الوطني

اصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان، الخميس، قرارا بالغاء قرار سابق بنقل الدرجات الوظيفية الخاصة بموظفين تابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني يعملون في رئاسة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان نشر على موقع مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني انه تم الغاء قر ار نقل درجات وظيفية لموظفين تابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني في ديوان رئاسة اقليم كوردستان الى وزارات اخرى في حكومة الاقليم.

واشار الى انه بعد ان قام رئيس ديوان رئاسة حكومة الاقليم في 12 من ايار الجاري باصدار كتاب بالعدد 319 ب، نص على نقل 28 موظفا من حصة الاتحاد الوطني الى وزارات اخرى في حكومة الاقليم، والذي كانت له ردود افعال كثيرة، صدر اليوم الخميس 23 ايار قرار بالغاء قرار النقل، ومن المقرر ان يبق الموظفون المشار اليهم في اماكنهم السابقة وتم تبليغهم بالدوام فيها اعتبارا من الاسبوع المقبل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close