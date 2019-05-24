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مجلس كربلاء يطيح بالمحافظ عقيل الطريحي

قرر مجلس محافظة كربلاء خلال جلسة استثنائية التصويت على اقالة المحافظة عقيل الطريحي بعد عدم قناعته بأجوبته على أسئلة المجلس اثر استجوابه غيابيا في الجلسة الماضية التي لم يحضرها.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي عبد المالكي ان مجلس المحافظة صوت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي بسبب ملفات فساد مالية وإدارية وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس ظهر اليوم الخميس بحضور ٢٦ عضوا والمصوتين على الاقالة ١٧ عضوا.
وتغيب الطريحي عن حضور جلسة مجلس المحافظة الاعتيادية الثلاثاء الماضي الذي دعاه لحضورها لتوجيه أسئلة تخص الاهمال واستغلال المنصب والفساد واعتبر المجلس عدم حضور المحافظ عدم قناعة باجوبته.

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