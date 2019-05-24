مسؤول يعلن حل مشكلة القرى الكوردية في كركوك

اعلن مدير ناحية “سركران” عبد المطلب نجم الدين يوم الخميس عن حل مشكلة قرى “بلكانة” التابعة للناحية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال نجم الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “ادارة المحافظة اوقفت حصاد محصولي الحنطة والشعير بشكل عام”، مردفا بالقول انه بعد تدخل رئيس الجمهورية برهم صالح، والمكتب التنفيذي للمادة 140 من الدستور، وعدد من البرلمانيين الكورد في مجلس النواب العراقي تم حل هذه المسألة.

واضاف “امس عقدنا اجتماعا خاصا مع المحافظ (بالوكالة راكان سعيد الجبوري) حول كيفية حصاد محصولي الحنطة والشعير وارسالها الى سايلاوات كركوك”, مشيرا الى ان اداة المحافظة وضعت خطة للأقضية والنواحي بهذا الشأن.

وتابع نجم الدين ان المشكلة تخص عددا من القرى، وقد تم تشكيل لجنة من قبل ادارة المحافظة لحلها.

ويتعرض المزارعون الكورد في ناحية “سركران” الى تهديدات شبه مستمرة في مصادرة ممتلكاتهم واراضيهم الزراعية من قبل العرب الوافدين.