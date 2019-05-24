نائب يحذر من رسالة أميركية تخص أموال العراق

حذر عضو مجلس النواب العراقي محمد الكربولي، الخميس، من رسالة أميركية تخص أموالاً عراقية تحت الحماية الأميركية.

وقال الكربولي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “رسالة التحذير التي جاء بها مساعد وزير الخزانة الأميركي بشأن أموال العراق، الواقعة تحت الحماية الأميركية، يجب أن تحمل على محمل الجد”.

وزار مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي بغداد، الإثنين الماضي، والتقى خلال زيارته برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير المالية فؤاد حسين.

وأوضحت مصادر مقربة أن مساعد وزير الخزانة الأميركية لوّح بفرض عقوبات على بغداد، في حال لم تعمل على وقف أنشطة الجهات الإيرانية المحظورة، مضيفا أن الأميركيين لديهم تصور كامل عن طرق نقل العملة الصعبة إلى إيران عبر العراق وعمليات التحايل الإيراني.

ولفت إلى أن الأميركيين اعتبروا أن تلك العمليات ستضر بالدينار العراقي على المستقبل القريب جداً.