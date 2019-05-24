نيجيرفان بارزاني يدخل على خط قضية نجم الدين كريم .. والديمقراطي: الدفاع عنه واجبنا

انتقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس بشدة اعتقال محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا ان كل من زعيم الحزب مسعود بارزاني، ورئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني كثفا من مساعيهما لإطلاق سراحه.

وقال مسؤول المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني في تصريح لإذاعة “صوت امريكا” قسم اللغة الكوردية، “لا نجد اي مبرر في اعتقال د.نجم الدين كريم، وان يُقال بسبب قضايا فساد فحينئذ يُفترض على الحكومة العراقية اعتقال جميع المسؤولين السابقين المتهمين بتلك القضايا”، مضيفا “وان كان الاستفتاء ورفع علم كوردستان ذنبه فنحن، وجميع الكورد الشرفاء مذنبون فليأتوا ويعتقلوننا”.

وتابع ميراني بالقول انه “منذ يوم امس دخل الرئيس بارزاني، والاخ نيجيرفان بارزاني على خط القضية وكثفا من جهودهما الداخلية، والدبلوماسية الخارجية للإفراج عن نجم الدين كريم”، مشددا بالقول ان “الدفاع عن نجم الدين كريم وعن اي كوردي هو من واجبنا”.