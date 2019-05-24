هل يحقق مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية؟

خسر فريق واتفورد مبارياته العشر الأخيرة أمام مانشستر سيتي في شتى البطولات

يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بحصد ثلاث بطولات محلية في موسم واحد، بينما يسعى فريق واتفورد إلى عرقلته، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يقام اليوم في ملعب ويمبلي.

وفاز مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي قبل أيام، كما حصد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في فبراير/ شباط الماضي.

وسيكون مانشستر سيتي أول فريق للرجال يفوز بالثلاثية المحلية، إذا فاز على واتفورد، في المباراة التي تنطلق في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وإذا فاز فريق واتفورد، الذي أنهى موسم الدوري الممتاز في المركز الحادي عشر، بكأس الاتحاد لأول مرة في تاريخه، فسوف يضمن مكانا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وسيكون هذا أيضا أكبر صدمة في مباراة نهائية بالبطولة منذ فوز فريق ويغان على سيتي بهدف دون مقابل في عام 2013.