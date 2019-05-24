وزارة تخصص 300 درجة وظيفية للخريجين

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة .

واكد ثامر الغضبان حرص الوزارة على توفير الدرجات الوظيفية الشاغرة للخريجين من اختصاص هندسة النفط وذلك من اجل ان يحظى الجميع بفرص التعيين من دون استثناء ووفقا للتعليمات والضوابط الواردة في قانون الموازنة الاتحادية .

وتابع الغضبان ان الوزارة عملت على توفير 300 فرصة عمل في الوقت الحالي بصيغة التعاقد مع شركة نفط البصرة وفق القرار 603 الذي يتساوي فيه المتعاقد مع الموظف المعين على الملاك بالامتيازات والحقوق، مشيرا الى ان المعينين سيخضعون الى برنامج تدريبي مكثف لضمان حصولهم على الخبرات في مجال العمل في القطاع النفطي .

واشار الغضبان الى ان الوزارة قد وفرت في وقت سابق (501) فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط قد تم توزيعهم على الشركات والتشكيلات النفطية وبحسب الحاجة وتوفر الشاغر الوظيفي، وستعمل الوزارة لتعيين ما تبقى من الخريجين على مراحل وحسب ما يتوفر من درجات وظيفية وفق الضوابط والتعليمات .

يذكر ان عدداً من خريجي كليات هندسة النفط اعتصموا امام مقر وزارة النفط لغرض ايجاد فرص عمل لهم.