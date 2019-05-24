وصول وجبة جديدة من طائرات T50 الكورية المقاتلة الى العراق

اعلنت قيادة القوة الجوية العراقية يوم الخميس عن وصول وجبة جديدة من طائرات T50 المقاتلة الى البلاد.

واشارت القيادة في بيان مقتضب اليوم، الى وصول اربع طائرات نوع T50 من العقد الكوري الى العراق .