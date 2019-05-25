أرقام تاريخية تنتظر ميسي في نهائي كأس الملك

سلطت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الضوء على الأرقام المميزة التي سيحققها برشلونة في حال تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا غدا السبت.

ويخوض النادي غدا نهائي مسابقة كأس الملك الإسباني وهي آخر مباراة له هذا الموسم أمام فالنسيا على ملعب “بينيتو فيلامارين” معقل ريال بيتيس.

وقالت الصحيفة الاسبانية، أنه “في حال فوز برشلونة باللقب، سيعادل كل من ليونيل ميسي، وسيرخيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه رقم أغوستين غاينثا لاعب أتلتيك بلباو السابق في عدد مرات التتويج سبع مرات بكأس ملك إسبانيا”.

وفي حال تحقيق الثنائية المحلية بعد إحراز البلوغرانا لقب الليغا الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي، أوضحت ، أن “هذه الثنائية ستكون هي الرابعة في آخر 5 أعوام لبرشلونة، والثانية للمدرب إرنستو فالفيردي، على غرار المدرب السابق للبرسا لويس إنريكي”، مشيرة إلى أن “الأرجنتيني ليونيل ميسي، على موعد مع التاريخ في مباراة برشلونة أمام فالنسيا إذا ما نجح في هز شباك الخفافيش، فسيكون اللاعب الأول الذي يسجل في 6 نهائيات مختلفة”.

وفي آخر 14 مواجهة بين الطرفين، فاز فالنسيا مرة يتيمة ولم يذق طعم الانتصار في آخر 8 مواجهات.

لكن تحدي برشلونة لن يكون سهلا في ظل الإنجاز الذي يعيشه فالنسيا في نهاية موسمه في الدوري، وضمانه التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل، يريد فالنسيا أن يحتفل بأفضل طريقة بمئويته، من خلال إحراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2008.