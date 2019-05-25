إيران: أمريكا اعترفت بتفوقنا على صدام حسين

قال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني يوم الجمعة ان الولايات المتحدة قد اعترفت في تفوق بلاده في الحرب مع العراق في زمن النظام السابق.

وأشار موحدي كرماني، في خطبتي صلاة الجمعة، الى الذكرى السنوية لمعركة تحرير مدينة المحمرة (خرمشهر)، ووصفها بأنها “كانت ملحمة شبيهة بالمعجزة، سجلت صفحة ذهبية في تاريخ ايران”.

وبين ان “مدينة خرمشهر كانت محتلة من قبل النظام الصدامي لـ578 يوما، حيث حولها الصداميون الى قلعة منيعة وتحدى صدام الايرانيين بأنهم اذا حرروا المدينة فإنه سيقدم لهم مفتاح البصرة”.

وتابع موحدي كرماني ان “اميركا وبعد 5 ايام من الصمت بعد تحرير (المحمرة)، اعترفت بأن الماكنة العسكرية الايرانية هزمت قوات صدام في تحرير المدينة”.