اعتقال متاجرين بالأعضاء البشرية يصطحبان طفلًا لبيعه بـ 10 آلاف دولار في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين يتاجران بالأعضاء البشرية ويصطحبان طفلاً لبيعه بـ 10 آلاف دولار، شمالي الحلة، مركز المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان أن “قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة، والأمن الوطني وجهاز المخابرات ومفارز أمن الافراد، تمكنت وبكمين أمني محكم من اعتقال متهمَين إثنين يتاجران بالأعضاء البشرية بالجرم المشهود”.

وأضاف البيان، أن “المعتقلين ضبط بصحبتهما طفل يبلغ من العمر حوالي (8 أعوام) وهو شقيق أحد المتاجرين، كانوا يرومون بيعه بمبلغ (10 الاف دولار أميركي)”، مبيناً أن “القوة القت القبض عليهما بعد استدراجهما بالتنسيق مع مصدر أمني سري، على طريق المرور السريع، قرب سيطرة الشهيد سلام شنون، شمالي الحلة”.

وتابع بيان شرطة بابل، أن “المعتقلين جرى نقلهم الى الجهة المختصة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.