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البنتاغون: القوات الاضافية لن يتم نشرها في العراق او سوريا

اعلنت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” يوم الجمعة عن ارسال 900 جندي امريكي اضافي الى منطقة الشرق الاوسط.

وقالت الوزارة اليوم، انه “من بين القوات الإضافية سيتم نشر 900 جندي جديد بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين في المنطقة”.

واوضحت انه “لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا وهي لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني”.

ونوهت البنتاغون الى ان “القوات الإضافية تضم أفرادا لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين”.

وتابعت الوزارة ان “معلومات استخباراتية تشير إلى حملة من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة”.

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