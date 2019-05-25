التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ونجاح الرصافة الاولى 68%

اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الاولى نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019 .

ووجه المدير العام لتربية الرصافة الاولى حسين فليح حسن مديري المدارس الابتدائية مراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح اليوم الجمعة الساعة الحادية عشر صباح لاستلام النتائج.

واضاف إن نسبة النجاح بلغت ( 68٪ ) علما ان عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 ) .