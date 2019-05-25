Posted on by

القبض على شخص سرق 70 الف دولار في اربيل

اعلنت مديرية شرطة قضاء “قلعة دزه” التابعة لمنطقة “رابرين” في السليمانية يوم الجمعة عن القاء القبض على متهم بسرقة 70 الف دولار امريكي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان قواتها في مركز شرطة ناحية “ايسيوه” التابعة لقضاء “قلعة دزة” القت القبض على متهم يُدعى ( ش . ح . ح) من مواليد عام 1988 في قرية “قندول”.

واوضح البيان ان المقبوض عليه من سكنة اربيل قرية “سيبردان” متهم بسرقة 70،000 $ (سبعة دفاتر)، وقطعة سلاح، مشيرا الى ان المتهم اعترف بسرقة ذلك المبلغ والسلاح من منزل في مدينة اربيل سافر اهله الى الخارج.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close