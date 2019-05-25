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القبض على متاجرين بالبشر ارادا بيع طفل بـ10 آلاف دولار بمحافظة عراقية

افادت قيادة شرطة بابل يوم الجمعة بإلقاء القبض على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات ارادا بيع طفل لم يتجاوز العاشرة من العمر بمبلغ قدره 10 آلاف دولار امريكي شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان اليوم ان “قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة بابل والامن الوطني وجهاز المخابرات ومفارز امن الافراد ، تمكنت بكمين امني محكم من اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالأعضاء البشرية بالجرم المشهود بصحبتهما طفل يبلغ من العمر حوالي (8 أعوام) وهو شقيق احد المتاجرين”.

واوضح البيان ان المتاجرين “كانا يرومان بيعه بمبلغ ( 10 الاف دولار امريكي )”، مردفا بالقول انه “بعد استدراجهما بالتنسيق مع مصدر امني سري على طريق المرور السريع قرب سيطرة الشهيد سلام شنون شمالي الحلة”.

واشار البيان الى ان ” المعتقلين جرى نقلهما الى الجهة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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