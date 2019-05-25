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(بالوثيقة) ترشيح اللواء وليد خالد لقيادة شرطة الأنبار

اظهرت وثيقة حصلت عليها (باسنيوز)، اليوم السبت، ترشيح اللواء وليد خالد لمنصب قائد شرطة محافظة الأنبار.

واوضحت الوثيقة، أن ترشيح خالد قد حظي بدعم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي توفيق.

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