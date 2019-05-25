بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم حزب الوفاق الوطني العراقي

السيد هادي الظالمي رداً على الاكاذيب والتلفيقات التي تناولتها احدى الصحف الملوثة

ضمن حملةٍ دعائية كاذبة وممنهجة للإساءة للشخصيات العراقية الوطنية، تناولت صحيفة ملوثة معروفة بكذبها وارتباطاتها -كعادتها- فبركاتٍ وأكاذيب لا تمت بصلة للحقيقة ولا للواقع في محاولة بائسة لاثارة قصص قد تلفت الانتباه وذلك من خلال زج اسم الدكتور علاوي في قضية اطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، حيث ان سيادته لم يتدخل مطلقا في هذا الموضوع ولا يقبل لنفسه التدخل في أي شأن قضائي.

لقد دأبت هذه الصحيفة ومن يقف خلفها وغيرها من الزمر الملوثة والضالة على اطلاق الاشاعات والافتراءات والاكاذيب المتواصلة لصالح قوى معلومة الهوية.

ان تلك الجهات المعروفة ربما ستواصل بين الحين والاخر اطلاق الافتراءات حتى يسقط اسيادها يجرون خيبات الذل والانحطاط، بسبب موقف الدكتور اياد علاوي الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية ورفضه القاطع للمتاجرة بها وبدماء شعبنا الفلسطيني العزيز والتشكيك بسلطته الشرعية المتمثلة بالاخ الرئيس محمود عباس، واننا نؤكد ان تلك المحاولات لن تثنينا عن مواقفنا المبدئية تجاه القضية الفلسطينية او القضايا العربية المصيرية بكل معانيها السامية.

حزب الوفاق الوطني

25 آيــــــار 2019