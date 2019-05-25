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تركيا تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا

أوقفت السلطات التركية، 335 مهاجرا غير نظامي، خلال محاولتهم العبور إلى خارج تركيا بطرق غير قانونية، في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان.
وذكرت وكالة الانباء التركية أن قوات الدرك وحرس الحدود ضبطت مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من الولاية.
ويحمل الموقوفون جنسيات بوركينا فاسو وليبيا واليمن وفلسطين ومصر وإيران والعراق.
ووفق المصدر نفسه، جرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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