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تعيين وزير سابق سفيرا للعراق في تركيا

أعلن وزير المواد المائية السابق حسن الجنابي يوم الجمعة تعيينه سفيرا للعراق في تركيا.

وقال الجنابي في تصريح مكتوب اليوم، ان الرئيس برهم صالح يوم امس وقع مرسوما جمهوريا بتعييني سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة للعراق لدى الجمهورية التركية، بعد ان شرفتني الحكومة بترشيحي للمنصب، وحصول موافقة الحكومة التركية على الترشيح.

واضاف انه “سأقوم مجددا بتمثيل بلدي بهذه المهمة المشرفة وسأسعى الى تمثيل مصالح وطني بأحسن وأبهى صورة، وكعادتي سأحرص على بقاء باب مكتبي مفتوحا للجميع وأكون خير عون للجالية العراقية في تركيا”.

وتابع الجنابي انه “بهذا الصدد فقد بدأت سلسلة لقاءاتي مع الوجهاء والقادة السياسيين من مختلف المشارب للتعرف على وجهات نظرهم عن قرب وعرض رؤيتي للطريقة التي سأمثل بها مصالح هذه البلاد.

واردف بالقول انه “اليوم زرت مقر الجبهة التركمانية للقاء النائب ارشد الصالحي، وكنت قبل يومين قد التقيت السيد هادي العامري والدكتور اياد علاوي وتبادلت معهم وجهات النظر لتطوير العلاقة الثنائية مع الجارة الشمالية، ووجدت منهم حرصا كبيرا على ديمومة وتطوير العلاقة مع تركيا”.

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