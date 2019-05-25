تمركز اكثر من 100 عنصر من الحشد الشعبي بكوردستان ايران “بشكل سري”

كشفت منظمة “هنكاو” لحقوق الانسان، عن تمركز عشرات من عناصر الحشد الشعبي في مناطق بكوردستان ايران.

وذكر بيان للمنظمة، تمركز اكثر من 100 عنصر من الحشد الشعبي بشكل سري في معسكر مايعرف مخيم الاسرى العراقيين، بين قرى سرجاوا وسرا الواقع بين مدينة سقز وبوكان بكوردستان ايران .

ونقلت المنظمة تأكيدات قادة امنيين في تلك المنطقة لهذه المعلومات، لكن من دون اعطاء تفاصيل اكثر.