شرطة بابل تحرر مختطفا من كربلاء بعد 24 ساعة على اختطافه

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن تحرير مختطف من أهالي كربلاء في اقل من 24 ساعة على اختطافه.

وقالت القيادة في بيان، انه “فور ورود معلومات عن تعرض شاب من أهالي كربلاء، طويريج لحالة خطف وإنه داخل محافظة بابل، شكل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي ، ضمّ قسم المخدرات ومديرية المخابرات وشعبة الخطف”.

واضافت انه “بعد جمع المعلومات والتحري أثمرت جهود الفريق وبأقل من 24 ساعة من التوصل للخاطف وإستدراجه بغية تسليمه الفدية والقبض عليه وتحرير المخطوف من أحد الدور وسط الحلة”.

واشارت الى أن “المعتقل تم تسليمه من قبل القوة الى الجهة المختصة لاكمال الاجراءات التحقيقية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”.