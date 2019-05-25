صوت الأردن يحتفل مع شركة زين بأهم وأضخم الحفلات بمناسبة عيد الإستقلال

يطلق أغنية ” الشهيد ” بالتعاون مع أكاديمية النسر الذهبي للطيران

إحتفالاً بعيد الإستقلال الثالث والسبعين لإستقلال المملكة الاردنية الهاشمية وبتنظيم من شركة زين يحيي صوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات ومجموعة من الفنانين والإعلاميين الأردنيين حفلا فنيا كبيرا بهذه المناسبة في حدائق الحسين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءَ .

وسيتضمن الحفل ، العديد من الفعاليات التي ستبدأ في متحف السيارات الملكي مع العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعائلات ، كما سيشتمل الحفل على عرض لموسيقات القوات المسلحة الأردنية بالإضافة إلى عروض ضخمة بالألعاب النارية التي ستنطلق بهذه المناسبة لتضيء سماء عمان .

وأعرب الفنان عمر العبداللات سعادته بالشراكة الإستراتيجية التي تجمعه مع شركة زين شاكراً رئيسها التنفيذي السيد فهد الجاسم وجميع العاملين بالشركة للجهود التي تبذل في خدمة المجتمع الأردني بكافة أطيافه وسعيها على مشاركة المواطنين هذه المناسبات الوطنية كونها شريكا فاعلا في جميع المجالات .

ومن ناحية أخرى أطلق صوت الأردن أحدث أعماله الوطنية بعنوان ” الشهيد ” ويعتبر هذا العمل من أبرز الأعمال الوطنية التي حرص صوت الأردن أن يتزامن إطلاقه مع ذكرى إستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الثالث والسبعين لتصاغ كلمات العمل وتلحينه موسيقيا من الفنان عمر العبداللات بنبض الولاء والانتماء لتراب الوطن والقيادة الهاشمية ولمن رويت دمائهم العزيزة تراب الوطن الغالي ، فيما قام بتوزيع العمل الدكتور أيمن عبدالله ، وتم تصوير العمل بإسلوب الفيديو كليب ويذكر أن هذا العمل إهداء من أكاديمية النسر الذهبي للطيران / التكسي الطائر والتي أكدت عن رغبتها في إهداء هذا العمل تعبيرا عن الوفاء لتلك الكوكبة من شهدائنا الأبرار ليقدم هدية حب إلى جميع الأردنيين .

وتقول كلمات الأغنية الوطنية ” الشهيد ”

مــبـروك يا عبدالله الأول ويا وصفــي / أجوكم النشامــى صفٍ ورى صفي / ويا هزاع ويا فراس العجلوني لاقوهم/ وبـوسلي جباههم يا موفق السلطي / وسلمـولي ع راشد وعالـكـسـاسـبــة وعالحياري والحويطات وسائد والبشابشة/ وهـنّـوا شـهـداء الـركبان والفحيص والقلعة / وشهـداء نـقـب الـدبـور وشــهـداء الـبـقـعـة / وسلمـولـي علـى اللـي استشهدوا بفلسطين / ومـن يـومــك يـالأردنـي بتـكـفـي وتــوفـي .

ويستذكر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات بهذا العمل شهداء الوطن وهم الأكرم بتضحياتهم التي قدمت دفاعا عن ثرى وطننا الأردني الهاشمي ومستذكراً تاريخ الوطن والشجاعة ، والتضحية ، والوفاء والفخر بالحقائق التاريخية ، ليأتي هذا العمل ويؤكد على قيم الوفاء والإعتزاز والفخر بكل شهداء الوطن .

ومن الجدير بالذكر أن صوت الأردن صوت العروبة الفنان عمر العبداللات شارك مساء أمس بأحدث البرامج على قناة mbc ببرنامج مجموعة إنسان علما بأن هذا البرنامج يعمل على إستضافة نجوم الغناء والدراما في العالم العربي ليكون صوت الأردن والعروبة أحد أبرز النجوم ضيوف هذا البرنامج .

رابط اغنية ” الشهيد ” على اليوتيوب :