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عبدالمهدي رفض لقاء ترامب وبعث رسالة لبرهم صالح

كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رفض لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زار قاعدة “عين الأسد” في العراق خلال عيد رأس السنة الماضية.
وقال الحكيم في حديث فضائية “السومرية” “زيارة الرئيس الأمريكي إلى العراق لم تكن غير معلنة، إذ أبلغني رئيس الوزراء بهذه الزيارة منذ العاشرة صباحا ليومها، وقال لي إنه سيزور قاعدة “عين الأسد” من أجل الاحتفال مع الجنود الأمريكيين هناك”.
وأضاف الحكيم “عبد المهدي كلفني بإبلاغ رئيس الجمهورية أيضا بهذه الزيارة”.
وكان الرئيس الأمريكي قد قام بزيارة مفاجئة للعراق في ليلة عيد الميلاد، رافقته فيها زوجته ميلانيا والتقى قواته في قاعدة “عين الأسد” هناك.

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