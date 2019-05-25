فزت ورب الكعبة … دلالتها

محمد علي مزهر شعبان

فزت ورب الكعبة، هي ذي صرختك والدماء تخضب جبينك الطاهر، وتغرق وجها سجد عابدا زاهدا متقشفا مؤمنا مجاهدا مناضلا . أين يكمن مفاد الفوز، عندما تطبر هامتك ايها الكبير ؟ لثابت الجنان لركين البنيان وانت ترسم ابتسامة من محيا مخضب، لتخفف جزع الناس . أي انتصار والموت دق في اوداجك موشك النهاية ؟ لان من قتلك مجرم، ولانك وليد في حضن بيت الله ومودع بذات البيت . علام لا تصدر منك إيماءة توحي بالالم، وكأنك في راحة بال لمن أدى ما وجب على أفضل الوجوه، وقام ولم يقعد مذ يوم ” وأنذر عشيرتك الاقربين” تلمست سيدي صفحتي خدك فيما جرى من ساخن الدماء . جبين مخضب وكأن لسان حال بإبن أبي الحديد خير من يصف تلك الغرة البيضاء (هذا هو النور الذي عذباته …….كانت بجبهة آدم تتطلع

وشهاب موسى حيث أظلم ليله رفعت له لألاؤه تتشعشع

هل الفوز حين أنجزت مهام ما لم يستطع أقرانك إنجازه ولا البلوغ اليه في أدق تفاصيله،ونقلك الضالين من الغواية للهداية، وأنارهم من عماية الكفر والتشرذم والوأد والغزو والقتل الى اقباس اليقين ؟ ولكن كيف يرضى الاشعث بن قيس أمير الخيانة وسلالته ما انفكت في عداءها لاهل بيتك، ان يتساوى مع قنبر، وكيف يرضى ما ترك ما يكسر بالفؤوس من الذهب، مع ابن جبير، وكيف يقبض بن الحكم ما يقبض كميل بن زياد ؟ هيهات يا ابا الحسن العيون العمياء لا ترى النور، والمتحيز من جعل نفسه متميز لا يميز، والخوالج المغلفة بالاستعلاء لا تتحسس نعمة عدالتك، والسراب اغراء لا موضع ماء .

هيهات يا ابا الحسن ان زمر الغي والمؤامرة والنهب واللصوصية، أن تعيش في ظل قسطاطك. الغدر أقرب وسيلة لنوالهم . انت مخلوق حر، فلابد من ابعادك بالغدر . الناس بكل ألوانهم وأديانهم واثنيتهم لك اخوه، وهذا ما لا يطيقه وحش الكراهية والاستعلاء والشوفينية الساكن في دخيلة من إغتالوك . يد شقت أطهر رأس حمل للانسانية عدالتها، ومن رؤى لا تستطيع الامعات تحملها لجهالتها . تلك اليد التي طبرتك، ما هي إلا ألة ملوثة بالحقد لعصبة ما فقهت الحق من الباطل، وقلب حمل الغيض من جهة والاغواء في عشق فاتنة حسناء واغواه جموح الغرام والعواطف الرعناء . فباع أخرته بدنياه، وباع القلب بالعقل . المشكلة ليست قطام بنت تيم الرباب، رغم عذوبتها التي أسقته خمرا، وغنجها أغواه سحرا، ولا عبد الرحمن بن ملجم، إنما حكمك من عدالته مر زقوم في حلوق الجياع الى النهب والسلب . مذ يومك الاول في وغى بدر، أضحى راسك مطلوب، لارستقراطية جندل ذو الفقار فوارسها، فلم تنفك مؤامراتهم ولم تسكن ثائرتهم وان إمتطوا وجيشوا في أكثر المعارك طحنا واوعر المسالك عنفا، فكانت الجمل، وانتهت بما حمل، وكانت صفين واوشك مالك الاشتر ان يطيح صاحب القبة البيضاء، فأقسمها ابن الاشعث صفين، وكانت النهروان فلم يبق الا شراذم، أًن لهم أن تمد يد غدر بعد أوان .نعم ايها العظيم أدركت فوزك بحياتك وبعد مماتك . هي ذي الشامخات من اعمالك في قلوب كل الخلائق . جورج جرداق يقول : لو ولد كل مئة عام رجل مثل علي لكنا سادة البشرية . لازالت الاقلام تكتب عنك ولم تصل الى سلالم قامتك الشامخه . هنيئا ايها الانسان فوزك في أعاليها مرتبة وأعمقها قدسية وأوسعها حبا …

ما العالم العلوي إلا تربة….. فيها لجثتك الشريفة مضجعما

الدهر إلا عبدك القن الذي…. بنفوذ أمرك في البرية مولع