قمم لخدمة المشاريع الصهيونية الامريكية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

العرب عبر تاريخهم طوال القرن الماضي وهذا القرن هم جزأ مهم وحيوي وممول اساسي وداعم لصراعات وحروب امريكا الباردة والساخنة، طالعنا شخص يعمل بالسك الدبلوماسي لدولة هي منبع الارهاب الوهابي العالمي، يتحدث عن عقد ثلاثة قمم خلال اربعة ايام فقط،

قمم السعودية والعبث الإيراني

يقول

تبذل السعودية كل الجهود الممكنة لخفض منسوب التوتر في المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار، وهذه كذبة تتعارض مع افعال السعودية هذه الدولة الناشرة للكراهية والتكفير والتحريض ضد الشيعة بكل اصقاع العالم بل نحن نقيم في اوروبا ولم نسلم من الكتب المكفرة للشيعة التي توزعها سفارات وقنصليات والبعثات الثقافية لتلك الدولة المكفرة للشيعة،

وبلا شك مواقف هذه الدولة المكفرة للشيعة والمصابة بمرض جنون البقر من ايران يقف لجانب هذه الدولة الناشرة للفكر التكفيري السفياني الدول الكارهة الى ايران، والغاية الضغط على ايران لتغير سلوكها والتوقف عن رفع الشعارات المعادية للصهيونية وامريكا، نعم تقف إلى جانب السعودية في صراعها مع ايران امريكا والصهيونية والغاية الضغط لاجبار ايران ان تغير موقفها تجاه اسرائيل، وحسب قول وزير خارجية امريكا السابق جون كيري عندما وقعنا الاتفاق النووي مع ايران اتصلت بنا السعودية وطلبوا منا الغاء الاتفاق، توقيع اتفاق ايران برنامجها النووي مع امريكا أصبح كابوساً يلازم ناشري الوهابية بالعالم .

العالم تفاءل في اتفاق لوزان أو ما يسمى «5+1» الذي أُبرم في أبريل (نيسان) عام 2015 بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا مع إيران.

هذا الاتفاق وبشهادة ساسة الحزب الديمقراطي الامريكي وساسة غربيون قالوا يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مقابل إلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.

الذي الغى الاتفاق ترمب وليس محض صدفة وانما تعهد في الغاء الاتفاق بدعايته الانتخابية،

تجيش السعودية ضد ايران نتيجة طبيعية لان النظام في ايران يرفع شعارات دعم القضية الفلسطينية، لاتوجد ارض ايرانية ولا مدن مقدسة شيعية تحتلها امريكا والصهاينة، يفترض في قادة ايران الكف عن رفع الشعارات المعادية لامريكا والصهيونية، فلسطين قضية العرب بالدرجة الاولى، يمكن دعم الاخوة الفلسطينيين من خلال عدم التنازل عن المسجد الاقصى فقط دون غيره، حاكم تلك الدولة المصدرة للارهاب حين يدعوا لعقد هذه القمم (إسلامية، وعربية، وخليجية) خلال الأيام القادمة في مكة ولربما يستضيفون قمة الاتحاد الاوروبي، فهو يهدف إلى التجيش ضد ايران خدمة للخطط الامريكية الصهيونية، لكن بكل الاحوال الحلاب ترمب سوف يحلب ابقار الخليج في اسم الخطر الايراني واستطاع اجبار دول العرب وبالذات الخليجية على كشف علاقاتها بشكل علني مع اسرائيل ههههههههههه

إن طيش الوهابية وتهور الدولة الناشرة لها ، ألحق ضرراً بالغاً حتى الآن بكل دول العالم بل امريكا لم تسلم من ارهاب وهابية تلك الدولة التي نفذ ١٧ ارهابي من مواطنيها غزوة الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ ومضاف لذلك للغزوات في اوروبا وافريقيا واسيا وو…الخ اضافة للدمار الذي بالعراق وافغانستان وباكستان والهند والشيشان والجزائر وسوريا ونجيريا والصومال ولبنان واليمن ووو…….الخ ، ولا يمكن السكوت عن ذلك لكنهم وزعوا ثرواتهم رشاوي وهبات لترمب وتريث عنهم لحين اكمال حلبهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.