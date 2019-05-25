لاعب من فريق الطلبة يتعرض لطعنات سكين في الكوت

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي الطلبة احمد حطاب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “اللاعب يتمتع بإجازة في محافظته الكوت واثناء تواجده مع شقيقه في محل تجاري حدثت مشاجرة مابينه وبين صاحب محل مجاور تطورت الى عراك بالسكاكين تعرض من خلالها حيدر حسين الى اربع طعنات نقل على أثرها الى المستشفى”.

واضاف حطاب، أن “النادي يتابع حالة اللاعب اثناء تواجده في المستشفى حيث اكدت التقارير الطبية بأن حالته اصبحت مستقرة”.

يشار الى ان حيدر حسين كان قد مثل الزوراء قبل موسمين، فيما لعب مع الطلبة كلاعب اساسي في الموسمين الماضي والحالي.