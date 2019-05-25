لا تـســألـيـنـي

ازف الـرحيلُ وليسَ منه مَـناصُ

ولـــهُ لِـمَــنْ خَـبِــرَ الـحـيـــاةَ خــلاصُ

لا شـيءَ في الـدُنيا ســوى أوهامِها

نـحـيـا لــهـا ومَــعَ الـمُـــنى تَـعـتـاصُ

دُنـيـا ولا أدنـى رأيـتُ فِـعـالَهـا

هـيَ فـي خِــداعِ فـتـــونِـهـا قَــنّــاصُ

هيَ مِـلـثـلَما قـالـوا: مُـقامُ غُـوايةٍ

مَـنْ لَـمْ يـكُــنْ في مُـحـرزٍ يَـلـتــاصُ **

يـا أنتِ يـا دُنـيـا مُـحِـبُـكِ جـاهـلٌ

مــا نـالَ مِـنـكِ مِـنَ الـنــدى إرهـــاصُ

لِـيَـظِلَّ في عـسـلِ الـمُنى مُـتـشـبثًا

ويَـظُـنَّ أنَّ شِــعـــاركِ الاخــــــلاصُ

يـا أنتِ يـا دُنـيـا طريقُـكِ مُلـتـوٍ

أمّـا زمـانُـكِ مُــذْ بــــــدا لَــصّـاصُ **

إنّـي لَـفَـضـتُـكِ مُـذْ عَلِمـتُـكِ فـاركًا

يـا أُمَّ ذِفـــرٍ للـمُـحـــيـفِ قَـصــاصُ **

تـا اللهِ يـا دُنـيـا فِـتُـونُـكِ بـاهتٌ

وهــــواكِ حـيـنَ هـبـوبــــهِ قَــرّاصُ

لا تـسـألـيني قـدْ مَـقـتُّـكِ جُـمـلةً

فالـطــبعُ فـيـكِ لِـمَـنْ هـوى بَــعّــاصُ **

تُعطينَ في اليُمنى وفي اليُسرى شـبا الـ

سِــكيـنِ بـيـنَ ضــلـوعـنـا حَـصّـــاصُ **

مـا أنـتِ إلّا فِـتـنـةٌ نمـضي بهــا

ولِـمَـنْ هـواكِ وقـدْ هــوى إرخــاصُ **

رمَـصٌ يَـرينُ على العيونِ يَـطِـسّها

كـمْ طَـسَّ نـاسـًا والـمُـنـى أرمــاصُ **

ظُـلَلٌ مِن الامـالِ تَـفرُشُ دربَـنـا

هيَ والـعـنـاءُ بـما وقَــرنَ رَصـاصُ**

لا شـيءَ في الـدُنيا سـوى أوهامِها

تَـغـشى وتُـغــري جــاهـلاً فَـيُــلاصُ **

ونَـظلُّ نـسـعى لاهـثـينَ وراءهـا

والـمـوتُ بـيـنَ عـيـونـنـا رقّـــاصُ

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ألدنمارك / كوبنهاجن الجمعة في 10 / مايس / 2019

** المُحرِز : المكان الحصين ** اللصّاص: الكثير السرقة ** الفارك : الكارهة لزوجها

** أم ذِفر: كناية عن الدُنيا ** المُحيف: الظالم ** المقت: البُغض ** الـبـعّـاص: الكثير التقلب

والاضطراب ** الـشبا: حـدُّ الالة الجارحة ** الحـصّاص: الحالق للشيء القاطع ** الارخاص: الاذلال

** الرمص: وسخ العين يكثر عند التهابها ** يَـرينُ: يحجبُ ** الطسّ: الصِدام أو الابعاد

** الظُلل: جمع ظُلة وهي الظل .

الحاج عطا الحاج يوسف منصور