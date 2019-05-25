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نظام اتصالات أمريكي جديد لقوات البيشمركة

كشف مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تأسيس نظام جديد للاتصالات لقوات البيشمركة، يتيح توحيد الاتصالات بين وحداتها.

بالصدد، قال الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة: «تقوم الولايات المتحدة بتأسيس نظام جديد للاتصالات بين قوات البيشمركة، بحيث توحد نظم الاتصالات القائمة بين كافة وحدات البيشمركة».

وأوضح أنه «في السابق، وبسبب عدم وجود نظام اتصالات موحد، كانت خطوط اتصالات متنوعة تستخدم بين وحدات البيشمركة، ما كان يتسبب بكثير من الفوضى، لكن استكمال وضع النظام الجديد سيوحد نظام الاتصالات بين كافة الوحدات التابعة لوزارة البيشمركة».

وأكد الفريق ياور، أن العمل مستمر على إتمام نظام الاتصالات الجديد، على الرغم من الإيقاف الأمريكي المؤقت لتدريب قوات البيشمركة.

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