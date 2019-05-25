هذه هي العائدات المتوقعة لنهائي الأبطال بين ليفربول وتوتنهام

يتوقع أن يدر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في ملعب واندا متروبوليتانو بمدريد، بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين في الأول من حزيران المقبل، عائدات مالية بقيمة 123 مليون يورو، منها 66 مليونًا للعاصمة الإسبانية.

وقررت ريان إير تسيير رحلتين إضافيتين من ليفربول، وواحدة من دبلن، وثلاثٍ من لندن، في حين أتاحت إيزي جيت أماكن إضافية لأكثر من 1500 راكب خلال نهاية الأسبوع.

وأضافت أيبريا 17 رحلة إضافية، منها ست رحلات عارضة (شارتر)، ووضعت طائرات أكبر حجمًا على مساراتها المنتظمة لتصل قدرتها إلى 15 ألفًا و617 راكبًا.

ويضاف إلى ذلك الرحلات التي تربط بين برمنجهام أو مانشستر بمدريد، ما قد يرفع العدد الذي تنقله أيبريا إلى 16 ألفًا و697 راكبًا (إذا تم حجز كل المقاعد).

وأوضح منسق اتحاد الأعمال للترويج السياحي في مدريد فيسنتي بيزوكيتا، أنه ينتظر وصول ما بين 60 ألف مشجع إنجليزي و70 ألفًا، اشترى منهم 34 ألفًا تذاكر دخول من أحد الناديين اللذين سيخوضان النهائي.

وضاعف النهائي ثلاث مرات سعر الإقامة لليلة في الفنادق، كما هو المعتاد في مثل هذا النوع من المناسبات.

وأعلن موقع Airbnb عن استضافة أكثر من 32 ألف ضيف إنجليزي خلال الأسبوع الذي سيقام فيه النهائي. ومن جانبها، عززت شركات الطيران عروضها لمواجهة التدفق الكبير للمشجعين الإنجليزيين.

وقررت السكك الحديدية الإسبانية توفير 300 ألف تذكرة إضافية بقطارات الضواحي، وستضاعف عدد القطارات على الخطوط التي تربط مطار باراخاس بوسط مدريد، والخط الذي يربط تشارمين سول بجنوب العاصمة، ويُتوقَّع أن ينفق كل مشجع إنجليزي 300 يورو في المتوسط خلال يومين على الطعام والشراب، ما قد يمثل إيرادات للمطاعم بنحو 18 مليون يورو، بحسب بيزوكيتا.