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“واشنطن بوست” تصدر توضيحا بشأن مكالمة سليماني مع الخزعلي ونصرالله

ذكرت صحيفة “الواشنطن بوست” يوم الجمعة ان ما ورد في التقرير الذي نشرته بشأن المكالمة الهاتفية بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وزعيم حركة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي، والامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله منسوجة من وحي خيال كاتب التقرير.

وقالت الصحيفة في توضيح “ما ورد في التقرير الاصلي هو سيناريو تخيلي يبين فيه الكاتب انه من السهل جدا للطرفين الانزلاق للحرب”.

واشارت الى ان “الكاتب بدأ التقرير انه في اغسطس ٢٠١٩ تحصل مكالمة، ونحن الان في الشهر الخامس اي ان كل ما كُتب هو سيناريو تخيلي من الكاتب”.

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