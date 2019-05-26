أمريكا “متيقنة” من تورط إيران ووكلائها بحادثين في العراق والامارات

تتزايد الشكوك وتظهر الدلائل على تورط إيران في الاعتداء على سفن شحن قبالة سواحل الإمارات، فضلا عن هجوم صاروخي بالعراق.

وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة تنحي باللائمة على إيران ووكلائها في هجمات استهدفت، مؤخرا، سفنا تجارية في خليج عمان، إلى جانب هجوم صاروخي في العاصمة العراقية.

ومن جهته، أكد الجيش الأميركي أن لديه “درجة عالية من اليقين” بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن تفجيرات طالت 4 سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة تعرضت يوم 12 مايو لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

في المقابل، قال مساعد الأدميرال مايكل غيلداي، الذي كشف نتائج التحقيقات، إن وكلاء إيران أطلقوا أيضا الصواريخ على مقربة من السفارة الأميركية في بغداد.

وكان صاروخ سقط، مساء الأحد الماضي، قرب مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بقلب العاصمة العراقية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات وأضرار.

وأبلغ المسؤول الأميركي مراسلين صحفيين بأن الاستنتاجات استندت إلى معلومات استخباراتية ودلائل جمعت من المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، قال بدوره إن من المرجح جدا أن تكون إيران، مسؤولة عن الاعتداءات التي وقعت في الخليج مؤخرا.