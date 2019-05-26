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ارتفاع درجات الحرارة في إقليم كوردستان وخانقين الاعلى

اعلنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان، السبت، عن معدلات درجات الحرارة في الاقليم ، مؤكدة ارتفاعها عن 40 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما بلغت في منطقة خانقين ما يقارب 50 درجة مئوية.

وجاء في بيان للمديرية ان درجات الحرارة في مختلف مناطق الاقليم شهدت اليوم ارتفاعا نسبيا بحيث وصلت درجات الحرارة في ناحية (شمامك) في حدود محافظة اربيل والمناطق الحدودية لمحافظة كركوك الى ما يفوق 40 درجة مئوية.

كما اكد البيان ان قضاء خانقين وصلت الحرارة فيها الى 46 درجة مئوية وهو اعلى معدل مسجل تصل اليه المنطقة في مثل هذه الاوقات من السنة.

وتسبب موجات الامطار والسيول في ربيع العام الحالي في مناطق كوردستان في بقاء درجات الحرارة في مستويات منخفضة هذا العام وبقاء طقس ربيعي في المنطقة.

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