اصابة شخصين بانفجار شمال دهوك

ادى انفجار لغم ارضي في احدى القرى التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في اقليم كوردستان يوم السبت لإصابة شخصين بجروح بليغة.

وقال مصدر مطلع ان الانفجار حصل مساء اليوم السبت قرب قرية برجي التابعة لقضاء العمادية، وتسبب بإصابة شخصين بجروح بليغة.