Posted on by

الارهاب يوسع من نشاطاته :

الارهاب يوسع من نشاطاته :

التفجير الاجرامي في سوق عوينات بناحية ربيعة .. والحرائق التي تتسع لتطال المزيد من حقول المزارعين في مختلف محافظات العراق .. وجهان مؤلمان لارهاب غاشم يخطط وينفذ مشروع تدمير العراق وايذاء اهله .

فاين هو موقف الحكومة مما يجري ؟

وما هي الاجراءات المتخذة لايقاف مسلسل القتل والعبث بمقدرات وطننا ؟

اننا اذ نستنكر هذه الجرائم الآثمة لا نملك الا الدعاء بالرحمة والمغفرة لشهدائنا الابرار ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

ونطالب بموقف حازم وعاجل يحفظ أمن محافظاتنا الهش على ما يبدو ، وتعويض المزارعين عما لحقهم من اضرار .

وحفظ الله عراقنا من كل مكر وسوء .

#الحزب_الاسلامي_العراقي

#المكتب_الإعلامي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close