الارهاب يوسع من نشاطاته :

التفجير الاجرامي في سوق عوينات بناحية ربيعة .. والحرائق التي تتسع لتطال المزيد من حقول المزارعين في مختلف محافظات العراق .. وجهان مؤلمان لارهاب غاشم يخطط وينفذ مشروع تدمير العراق وايذاء اهله .

فاين هو موقف الحكومة مما يجري ؟

وما هي الاجراءات المتخذة لايقاف مسلسل القتل والعبث بمقدرات وطننا ؟

اننا اذ نستنكر هذه الجرائم الآثمة لا نملك الا الدعاء بالرحمة والمغفرة لشهدائنا الابرار ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

ونطالب بموقف حازم وعاجل يحفظ أمن محافظاتنا الهش على ما يبدو ، وتعويض المزارعين عما لحقهم من اضرار .

وحفظ الله عراقنا من كل مكر وسوء .

#الحزب_الاسلامي_العراقي

#المكتب_الإعلامي