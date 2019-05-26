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الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال إرهابي قرب مخمور ..هذه كانت مهمته !

اعلنت القوات الأمنية في محافظة نينوى القبض على ارهابي في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقت (باسنيوز) نسخة منه : أن ” مفارزها التابعة للفرقة الرابعة عشر في الجيش تمكنت أستناداً إلى معلومات أستخبارية دقيقة من الإطاحة بأحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين وتأمين ملاذات أمنة لهم ونقلهم لتنفيذ العمليات الإرهابية”، مشيرا إلى أن ذلك تم بعد نصب كمين محكم على الطريق الرابط بين قضاء مخمور ومدينة الموصل.

ولفت البيان إلى أن الشخص الذي القي القبض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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