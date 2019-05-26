الامتحانات الوزارية تبدأ غدا في كوردستان وتحذيرات من اصحاب “الدعايات”

من المقرر ان تجري الامتحانات النهائية للدراستين المتوسطة والاعدادية في اقليم كوردستان، اعتبارا من يوم غد الاحد، فيما حذر المدير العام للامتحانات في الوزارة التربية في حكومة الاقليم هردي معروف الاشخاص والجهات التي تبث الدعايات بشأن الاسئلة الامتحانية.

وقال معروف في تصريح صحفي، ان جميع الاستعدادات استكملت لاجراء الامتحانات المقررة التي ستبدأ يوم غد الاحد، لافتا الى التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الداخلية بهدف حماية قاعات الامتحانات وتوزيع الاسئلة في جميع مناطق اقليم كوردستان.

وبشأن مسألة سرقة الامتحانات الخاصة بالصف 12 (السادس الاعدادي) اكد معروف ان الاسئلة لا تكشف باي شكل من الاشكال قبل اجراء الامتحانات، لافتا الى ان الذين يبثون الدعايات بهذا الصدد هدفهم الاتجار ليستفيدوا من هذا الموضوع.

واشار هردي معروف الى ان المديرية وجهت كتابا الى محكمة اربيل بشأن الاشخاص الذين يلفقون الادعاءات لوزارة التربية، مبينا انه في هذا الاطار ان المديرية تقوم خلال الامتحانات بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وفي حال قيام اي شخص بالقول ان اي سؤال قد تم كشفه من دون ان يقدم الدليل او ان الاسئلة تباع فانه سيحال الى المحاكم فورا من اجل مساءلته.