الحشد الشعبي يكشف عن “طعنة” العبادي

كشف الحشد الشعبي، السبت، سبب تهجم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على قيادات الحشد.

وقال القيادي في الحشد معين الكاظمي ان “العبادي هاجم قيادات الحشد، لكون تحالف الفتح أسهم بعدم وصوله حيدر العادي الى رئاسة الوزراء لولاية ثانية، باعتبار ان واشنطن كانت ترغب بحصول العبادي على ولاية جديدة”.

وبين الكاظمي ان “هذا السبب جعل العبادي يشعر بأنه قد طعن من قبل الفتح، ولهذا هو يحاول ان يطعن بالحشد، لكن ادعاءات حيدر العبادي ليست من مصلحة العراق لاسيما في هذه المرحلة الحساسة”.

وطالب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بملاحقة قيادات في الحشد “أثرت على حساب المال العام”، مؤكدا ان قادة الحشد الشعبي اصبحت لديهم أموال ومنازل في بغداد وثروات طائلة، بعد تصديهم لقيادة الحشد.