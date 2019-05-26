الديمقراطي يحسم جدل حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، السبت، ان اقليم كوردستان لم يتسلم حصته من الموازنة الاتحادية لغاية الآن.

وقال المتحدث باسم الكتلة ارام ناجي ان “حكومة اقليم كوردستان لم تتسلم حصتها من الموازنة، انما فقط تستلم رواتب الموظفين، وفق ما جاء في قانون موازنة 2019”.

واشار ناجي الى عقد اجتماع مؤخرا بين وفد وزاري من الحكومة الاتحادية مع وفد وزاري مع حكومة اقليم كردستان، وحصل اتفاق على حل جميع المشاكل في الايام المقبلة، مع تشكيل الحكومة الجديد في الاقليم.

يشار الى ان وزارة النفط الاتحادية اتهمت مؤخرا حكومة اقليم كوردستان بعدم تسليم مستحقات النفط، بمقابل حصولها على حصتها من الموازنة الاتحادية.