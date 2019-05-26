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القاء القبض على مفجر الدراجة بالدواسة

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، السبت، القبض على مفجر الدراجة النارية في منطقة الدواسة بمدينة الموصل.

وقال الجبوري في بيان انه “وبعد ورود معلومات مؤكدة بتواجد عنصرين من عصابات داعش الإرهابي في منطقة أبو عبات التابعه إدارياً إلى ناحية تل عبطة شرعت قوة من أبطال لواء ٦٠ جيش عراقي وفوج ٦٦ حشد عشائري وشرطة تل عبطة بالقيام بعملية عسكرية”.

واضاف انه “وبعد الاشتباك معهما تم قتلهما وجلب جثتيهما والاستيلاء على الدراجة الناريه التي كانا يستخدمانها، علماً أن الدراجة كانت مفخخة وجرى تفكيكفها من قبل قواتنا الأمنية”، مشيرا الى “القاء القبض على مفجر الدراجة النارية في منطقة الدواسة مع المجرم الذي ساعده في فعلته الإرهابية والتحقيق جاري معهما حالياً”.

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