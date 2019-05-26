القوات الأمنية تمنع اربع قنوات إعلامية من تغطية وقفة احتجاجية في كربلاء

منعت قوات امن جامعة كربلاء كوادر اعلامية لقنوات (التغيير، INEWS، دجلة، افاق) من تغطية وقفة احتجاجية لموظفي العقود امام جامعة كربلاء صباح اليوم الاحد.

مراسل قناة (آي نيوز) حيدر هادي، قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه ومجموعة من زملاءه الاعلاميين كانوا في مهمة لتغطية وقفة نظمها موظفو جامعة كربلاء صباح اليوم، فقام مجموعة من العناصر الامنية برفقة عدد من افراد امن الجامعة بمنعهم من التصوير، بالرغم من وجودهم خارج الحرم الجامعي.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين تكرار حالات المنع التي تطال التغطيات خاصة في التظاهرات و الوقفات الاحتجاجية و التي تصدر غالباً من رجال الامن الذين يقع على عاتقهم حفظ الامن و ليس قمع الحريات بما يخالف الدستور العراقي، وتعتبر الجمعية ما حصل خرقا دستوريا صريحا.

وتدعو الجمعية مجلس محافظة كربلاء الى فتح تحقيق بالحادث، واحالة عناصر امن الجامعة على التحقيق، لتورطهم في منع التغطيات الصحفية حتى خارج الحرم الجامعي، كما تطالب الحكومة العراقية بالتدخل لمنع فوضى التصرف الأمني من قبل رجالات الامن والتدخل في عمل الصحفيين في شتى المجالات الميدانية.