الكشف عن برنامج زيارة ظريف لبغداد والنجف وكربلاء وهل سيلتقي السيستاني؟

من المقرر ان يصل وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف مساء اليوم السبت الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام.

وابلغ مصدر دبلوماسي عراقي مطلع بان ظريف سيصل اليوم الى العاصمة بغداد ويبدأ جولته بلقاء نظيره العراقي محمد علي الحكيم وبعدها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن ثم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واضاف المصدر ان ظريف سيلتقي صباح يوم غد الاحد رؤساء الكتل السياسية حتى الظهر و بعدها يتوجه الى زيارة النجف و كربلاء، مشيرا الى انه لم تم تحديد هل سيلتقي ظريف المرجع الاعلى اية الله علي السيستاني ام لا.

وتابع المصدر انه صباح الاثنين يعود الى بغداد ليتجه الى العاصمة طهران عبر مطار بغداد الدولي.