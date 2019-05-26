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النفط تعلن احصائية نهائية للصادرات والإيرادات خلال شهر نيسان

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان “بلغت كمية الصارات من النفط الخام (103) مليوناً و(988) الف و(607) برميل، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(20 ) مليونا و (667) الف دولار”.

واضافت “كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(570) الف برميل ، بايرادات بلغت (173) مليونا و(513) الف و(13) دولارا، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة (783) الفا و(598) برميلا بايرادات بلغت (27) مليونا و(251) الفا و(971) دولارا”.

واوضحت ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (67,514) دولاراً، مشيرة الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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