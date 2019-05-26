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اندلاع حرائق “هائلة” في حقول زراعية جنوب كركوك

افاد مسؤول محلي يوم السبت ان مجهولين يُعتقد انتماؤهم الى تنظيم داعش اضرموا النيران بمساحات كبيرة من الحقول الزراعية جنوب محافظة كركوك.

وقال المسؤول انه بعد الساعة الخامسة من مساء اليوم نشب حريق هائل في حقول للفلاحين في منطقة تازة وبشير جنوب كركوك، مردفا بالقول ان الحرائق اتت على مساحة تُقدر بأكثر من 1500 دونم.

واضاف المسؤول ان بقايا عناصر تنظيم داعش هي من تفتعل الحرائق طلية الايام العشرة الماضية في الحقول الزراعية بكركوك.

وتابع المسؤول ان الحرائق في حقول تازة وبشير لاتزال مستمرة دون ان تتم السيطرة عليها بسبب تأثير الرياح شديدة السرعة.

الى ذلك قال شهود عيان ان حريقا نشب في برية العباسي في الحويجة جنوب غرب كركوك ، مشيرين الى ان الحرائق التهمت عشرات الدونمات والاهالي يؤكدون انها بفعل فاعل.

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